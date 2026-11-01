В зоне спецоперации ликвидировали трех командиров ВСУ Российские военные ликвидировали трех членов командного состава ВСУ в зоне СВО

Москва1 ноя Вести.Российские военные ликвидировали за последние сутки трех офицеров-командиров формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

По данным источника, члены командного состава украинских боевиков были ликвидированы в зоне действий российской группировки войск "Север" - на харьковском и сумском направлениях.

В Приколотном Харьковской области ликвидирован военнослужащий 1 пого ГПСУ лейтенант Богатир Виталий Владимирович (9.04.1992 г.р.). В районе населенного пункта Березка Сумской области уничтожен заместитель командира роты 104 обр ТРО лейтенант Бабик Андрей Николаевич. Ударом ФАБа ликвидирован командир взвода 14 бригады НГУ младший лейтенант Гижицкий Олег Васильевич (19.01.1988 г.р.). Вместе с ним уничтожен весь личный состав на позиции говорится в сообщении

Ранее "Северный ветер" сообщал о том, что украинские боевики бегут с позиций в районе Приколотного.