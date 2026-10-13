Москва13 октВести.Три офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены на разных направлениях специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер".
В материале указывается, что в Харьковской области ликвидирован офицер 11-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины старший лейтенант Игорь Мазурук и начальник связи 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады майор Святослав Понарин.
Кроме того, на лиманском участке фронта нейтрализован военнослужащий 40-й отдельной артиллерийской бригады капитан Иван Курилец.
Ранее военные России ликвидировали трех украинских офицеров в ДНР и Харьковской области.