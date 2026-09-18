"Северный ветер" сообщил о ликвидации трех украинских офицеров в зоне СВО

Российские военные ликвидировали двух офицеров ВСУ и одного из нацгвардии "Северный ветер" сообщил о ликвидации трех украинских офицеров в зоне СВО

Москва18 сен Вести.Российские военные за прошедшие сутки ликвидировали двух офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и одного командира нацгвардии в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

Как отмечает источник, были убиты майор и лейтенант ВСУ, а также лейтенант нацгвардии.

В районе Купянска ликвидирован командир батальона 43 омбр майор Яицкий Андрей Анатольевич (1979 г.р.). В ДНР ликвидирован командир взвода противодействия БПЛА одного из подразделений морской пехоты ВСУ лейтенант Тарас Тараев. На покровском направлении ликвидирован лейтенант НГУ Роман Григорьев (2003 г.р.) говорится в сообщении

Ранее "Северный ветер" сообщал, что ВСУ начали бросать на прорыв котла в Харьковской области раненых военных, которых насильно вернули из госпиталей, не дав им долечиться.