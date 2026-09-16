ВСУ бросают недолечившихся солдат на прорыв котла в Харьковской области "Северный ветер": ВСУ бросают недолечившихся солдат в бой под Харьковом

Москва16 сен Вести.ВСУ начали бросать на прорыв котла в Харьковской области раненых военных, которых насильно вернули из госпиталей, не дав им долечиться. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

В районе Приколотного дислоцируются подразделения пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7-го погранотряда. После замыкания кольца окружения их частенько задействуют для проведения контратак на позиции ВС России. Из-за недостатка личного состава зачастую в бой идут те, кого насильно вернули из госпиталей указано в сообщении

Ранее военкор ИС "Вести" Николай Долгачев рассказал, что около тысячи украинских боевиков остаются в Резниковском котле на севере Харьковской области, все их попытки прорвать кольцо пресекаются бойцами ВС РФ. Единственный шанс спастись у украинских боевиков в этом котле - это сдаться в плен российским войскам, заметил военкор.

О том, что у украинских боевиков, окруженных в Резниковском котле в Харьковской области, нет никакой возможности оттуда вырваться сообщил в интервью ИС "Вести" военный эксперт Евгений Михайлов. Он также отметил, что единственный шанс выжить для солдат ВСУ - сдаться в плен.