В Запорожской области ликвидированы три офицера, среди них – две женщины

В Запорожской области убиты три офицера ВСУ В Запорожской области ликвидированы три офицера, среди них – две женщины

Москва25 ноя Вести.В Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли несколько украинских военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

В сообщении перечислены трое сотрудников полиции, двое офицеров Национальной гвардии Украины, а также военнослужащие подразделений сил специальных операций.

В Запорожской области ликвидированы: майор Резникова Екатерина, капитан Смиков Евгений и капитан Рысей Оксана.

В ДНР уничтожены два офицера 1-й президентской НГУ "Буревей": замполит минометной батареи старший лейтенант Бояршинов Никита и командир взвода лейтенант Трембанчук Максим.

В Херсонской области ликвидирован боевик 73 морского ЦСО ССО Украины Скаливенко Дмитрий.

Ранее бойцы ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ, пытавшихся зайти в Шиловку с украинским флагом.