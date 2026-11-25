Москва25 нояВести.В Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли несколько украинских военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
В сообщении перечислены трое сотрудников полиции, двое офицеров Национальной гвардии Украины, а также военнослужащие подразделений сил специальных операций.
В Запорожской области ликвидированы: майор Резникова Екатерина, капитан Смиков Евгений и капитан Рысей Оксана.
В ДНР уничтожены два офицера 1-й президентской НГУ "Буревей": замполит минометной батареи старший лейтенант Бояршинов Никита и командир взвода лейтенант Трембанчук Максим.
В Херсонской области ликвидирован боевик 73 морского ЦСО ССО Украины Скаливенко Дмитрий.
Ранее бойцы ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ, пытавшихся зайти в Шиловку с украинским флагом.