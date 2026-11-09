Москва9 нояВести.Атаки украинских беспилотников привели к гибели трех мирных жителей в Запорожской области. Еще один мужчина получил ранения. Об этом сообщила администрация Каменско-Днепровского муниципального округа на платформе MAX.
В результате атак БПЛА погибли три мирных жителя - мужчины 1967, 1995 и 1965 годов рождения. Кроме того, еще один мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотникаговорится в публикации
В администрации выразили соболезнования семьям и близким погибших и пожелали раненому скорейшего выздоровления.
Власти попросили жителей не забывать о мерах безопасности: услышав выстрелы или заметив приближающийся дрон, следует сразу укрыться в безопасном месте. Приближаться к обломкам БПЛА категорически запрещено.