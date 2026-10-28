Один человек погиб и 3 пострадали при атаках ВСУ в Каменско-Днепровском округе

В Каменско-Днепровском округе сообщили о погибшем жителе при атаке ВСУ Один человек погиб и 3 пострадали при атаках ВСУ в Каменско-Днепровском округе

Москва28 окт Вести.Каменско-Днепровский муниципальный округ Запорожской области в последние несколько дней подвергся сериям атак ВСУ. В результате погиб один человек, три жителя получили ранения, сообщили в канале администрации в MAX.

В результате этих бесчеловечных атак один человек погиб и три мирных жителя получили ранения. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь отмечается в сообщении

Уточняется, что противник при атаках на округ использовал артиллерию и ударные БПЛА. Атакам, в том числе, подверглись детские образовательные учреждения.