Москва28 октВести.Каменско-Днепровский муниципальный округ Запорожской области в последние несколько дней подвергся сериям атак ВСУ. В результате погиб один человек, три жителя получили ранения, сообщили в канале администрации в MAX.
В результате этих бесчеловечных атак один человек погиб и три мирных жителя получили ранения. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощьотмечается в сообщении
Уточняется, что противник при атаках на округ использовал артиллерию и ударные БПЛА. Атакам, в том числе, подверглись детские образовательные учреждения.