При атаках ВСУ на Запорожскую область за сутки погиб человек и ранены десять

За сутки в Запорожской области при атаках ВСУ погиб человек и пострадали десять При атаках ВСУ на Запорожскую область за сутки погиб человек и ранены десять

Москва3 окт Вести.За минувшие сутки Вооруженные силы Украины вновь атаковали населенные пункты и гражданские объекты Запорожской области. В результате погиб один человек, еще 10 получили ранения. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам и гражданским объектам. К сожалению, есть погибший и раненые написал Евгений Балицкий

Рядом с селом Инзовка Приморского округа в результате удара украинских войск погиб один человек.

У села Чкалово в Веселовском округе был атакован пассажирский микроавтобус – ранен мужчина 1985 года рождения.

На трассе Днепрорудное - Веселое атаковали машину скорой помощи, она загорелась. Пострадали четыре человека, одного из них доставили в медицинское учреждение.

В Приазовском округе, недалеко от села Владимировка, травмы получили двое - 1969 и 1982 годов рождения.

На дороге между селами Смирново и Алексеевка в Куйбышевском округе под удар попала легковушка с двумя людьми - 1955 и 1957 годов рождения. Оба находятся в больнице.

В Токмаке при атаке дрона получил ранения мужчина 1970 года рождения, его доставили в больницу.

Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.