Москва3 октВести.За минувшие сутки Вооруженные силы Украины вновь атаковали населенные пункты и гражданские объекты Запорожской области. В результате погиб один человек, еще 10 получили ранения. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий в мессенджере MAX.
За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам и гражданским объектам. К сожалению, есть погибший и раненыенаписал Евгений Балицкий
Рядом с селом Инзовка Приморского округа в результате удара украинских войск погиб один человек.
У села Чкалово в Веселовском округе был атакован пассажирский микроавтобус – ранен мужчина 1985 года рождения.
На трассе Днепрорудное - Веселое атаковали машину скорой помощи, она загорелась. Пострадали четыре человека, одного из них доставили в медицинское учреждение.
В Приазовском округе, недалеко от села Владимировка, травмы получили двое - 1969 и 1982 годов рождения.
На дороге между селами Смирново и Алексеевка в Куйбышевском округе под удар попала легковушка с двумя людьми - 1955 и 1957 годов рождения. Оба находятся в больнице.
В Токмаке при атаке дрона получил ранения мужчина 1970 года рождения, его доставили в больницу.
Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.