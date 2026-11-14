Бойцы ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ, пытавшихся зайти в Шиловку Российские бойцы ликвидировали боевиков ВСУ, пытавшихся зайти в Шиловку

Москва14 ноя Вести.Российские военнослужащие ликвидировали несколько боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые хотели зайти в Шиловку с украинским флагом. Об этом сообщил замкомандира роты по военно-политической работе штурмового отряда "Тайфун" 506-го полка группировки войск "Центр" Гарри Адам.

В беседе с ТАСС он отметил, что ВСУ предприняли несколько подобных попыток.

Они пытались зайти в Шиловку с украинскими флагами. Цель, как это было неоднократно, сеять украинский флаг в населенном пункте. Попытки были пустыми, солдаты уничтожены вместе с флагами заявил замкомандира

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские бойцы освободили населенные пункты Шиловка в ДНР и Воскресенка в Запорожской области.