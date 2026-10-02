Российские дроны сорвали вылазку диверсионных групп ВСУ в Запорожской области Минобороны: сорвана вылазка вражеских диверсантов в Запорожской области

Москва2 окт Вести.Российские войска с помощью дронов сорвали вылазку диверсионно-разведывательных групп Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

Вся диверсионная группа уничтожена до выхода к передовым рубежам говорится в сообщении

Некоторые боевики ликвидированы сразу, сбежавших настигли в лесу, уточняет Минобороны.

Отмечается, что по боевикам отработали операторы тяжелых беспилотников "Молния" и FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что диверсанты из числа группировки "Азов" (признана в России террористической и запрещена) безуспешно пытались проникнуть в тыл российских войск в районе Золотого Колодезя.