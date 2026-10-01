Москва1 окт Вести.Российские штурмовики зашли в село Егоровка, распложенное в Запорожье, малыми группами и с нескольких направлений, застав противника врасплох. Военные летчики помогли пехоте, нанеся удар по хорошо укрепленным трехэтажным долговременным огневым точкам (ДОТ) ВСУ. Об этом рассказал ИС "Вести" временно исполняющий обязанности командира роты 38-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Безумный.

Чтобы пехота могла продвинуться вперед, военные самолеты нанесли удары фугасными бомбами по лесопосадкам и зданиям. Тем самым разрушили опорные пункты противника, указал он.

Три этажа залитых бетоном, железом. Это вот прямо в лесополке. Бойницы из-под из КамАЗовских покрышек - 2,5 метра. Ее прострелить, взять невозможно. То есть, туда даже подойти невозможно. Оттуда и миномет работал и все сказал Безумный

Ранее бойцы "Востока" пушкой 2С5 уничтожили пункт базирования БПЛА ВСУ в Омельнике.