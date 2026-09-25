Москва25 сенВести.Экипажи Воздушно-космических сил РФ поразили пункты временной дислокации и управления беспилотниками ВСУ в Краматорском районе Донецкой Народной Республики и в Харьковской области, сообщили в российском Минобороны.
В результате удара были поражены пункт временной дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады противника в районе населенного пункта Маяки в ДНР, а также пункт управления беспилотниками 475-го отдельного штурмового полка ВСУ в районе населенного пункта Светличное Харьковской области.
В ходе боевых вылетов применялись авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекцииуточняется в сообщении оборонного ведомства
Российский артиллерист младший сержант Евгений Руденко и расчет его орудия "Гиацинт-Б" ранее уничтожили до десяти боевиков ВСУ и четыре пункта управления БПЛА.