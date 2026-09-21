Москва21 сен Вести.Российский артиллерист младший сержант Евгений Руденко и расчет его орудия "Гиацинт-Б" ликвидировали до десяти боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и четыре пункта управления дронами.

Позиции противника были уничтожены благодаря грамотным действиям и профессионализму Руденко и его расчета, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ходе выполнения боевой задачи, во взаимодействии с расчетом БПЛА, младший сержант Руденко в составе расчета боевой группы "Гиацинт-Б" в условиях интенсивного артиллерийского обстрела и высокой угрозы применения FPV-дронов противника уничтожил четыре пункта управления БПЛА противника и до десяти военнослужащих ВСУ говорится в публикации

Ранее в МО РФ отметили, что российские бойцы продолжат и усилят удары по военным объектам в Киеве после атак украинских боевиков на гражданские объекты, расположенные на российской территории. Подчеркивалось, что ВСУ для срыва выборов 19 и 20 сентября предприняли попытку массированной атаки территории России с применением дронов и крылатых ракет "Фламинго".