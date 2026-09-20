Москва20 сенВести.Российские военные продолжат и усилят удары по военным объектам в Киеве после атак ВСУ на гражданские объекты, расположенные на российской территории. Такое заявление сделали в воскресенье, 20 сентября, в Минобороны РФ.
В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России Вооруженные силы Российской Федерации продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киевесказано в сообщении ведомства
В Минобороны РФ заявили, что за сутки над российскими регионами был сбит 1 951 ударный дрон ВСУ и восемь крылатых ракет. По сообщению ведомства, ВСУ для срыва выборов 19 и 20 сентября предприняли попытку массированной атаки территории России с применением дронов и крылатых ракет "Фламинго".
20 сентября российское Минобороны сообщало, что дежурные средства ПВО за сутки уничтожили 1 110 беспилотников Украины над регионами РФ.