Минобороны: ВС РФ продолжат и усилят удары по военным объектам в Киеве

ВС РФ продолжат и усилят удары по военным объектам в Киеве Минобороны: ВС РФ продолжат и усилят удары по военным объектам в Киеве

Москва20 сен Вести.Российские военные продолжат и усилят удары по военным объектам в Киеве после атак ВСУ на гражданские объекты, расположенные на российской территории. Такое заявление сделали в воскресенье, 20 сентября, в Минобороны РФ.

В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России Вооруженные силы Российской Федерации продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве сказано в сообщении ведомства

В Минобороны РФ заявили, что за сутки над российскими регионами был сбит 1 951 ударный дрон ВСУ и восемь крылатых ракет. По сообщению ведомства, ВСУ для срыва выборов 19 и 20 сентября предприняли попытку массированной атаки территории России с применением дронов и крылатых ракет "Фламинго".

20 сентября российское Минобороны сообщало, что дежурные средства ПВО за сутки уничтожили 1 110 беспилотников Украины над регионами РФ.