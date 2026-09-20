МО РФ: за сутки над Россией сбили 1951 украинский дрон и 8 крылатых ракет

За сутки над Россией сбили 1951 украинский дрон и восемь крылатых ракет МО РФ: за сутки над Россией сбили 1951 украинский дрон и 8 крылатых ракет

Москва20 сен Вести.Дежурные средства ПВО за сутки уничтожили 1951 беспилотник и восемь крылатых ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что еще одна крылатая ракета противника отклонилась и упала в безлюдной местности.

За сутки над российскими регионами был сбит 1951 ударный беспилотный летательный аппарат и восемь крылатых ракет большой дальности отмечается в сообщении

Подчеркивается, что украинскую атаку отбили благодаря расчетам зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, а также экипажей истребительной и армейской авиации.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября средства ПВО сбили 1110 дронов ВСУ над регионами России.