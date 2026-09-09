Минобороны: за день над Россией уничтожены 108 украинских беспилотников

108 украинских дронов сбиты над Россией за день Минобороны: за день над Россией уничтожены 108 украинских беспилотников

Москва9 сен Вести.Дежурные средства отечественной ПВО за день сбили 108 украинских беспилотников над территорией страны, сообщили в Минобороны России.

В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 108 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

В Минобороны также уточнили, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщили о том, что за ночь отечественная ПВО сбила 596 украинских беспилотников