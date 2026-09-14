ВС РФ уничтожили пункт дислокации теробороны ВСУ и пункт управления БПЛА Минобороны РФ: уничтожен пункт дислокации бригады теробороны ВСУ в Федоровке

Москва14 сен Вести.Российские военные уничтожили пункт временной дислокации подразделений 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Федоровка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным разведки, были вскрыты места дислокации личного состава и пункты управления беспилотниками противника также в населенном пункте Земляное Сумской области. По выявленным целям нанесли удары экипажи ВКС России, применив авиабомбы ФАБ-500 и авиационные ракеты ЛМУР Х-39.

В результате удара в Федоровке ликвидирован пункт временной дислокации 108-й бригады теробороны, а в Земляном поражен пункт управления БПЛА 5-го пограничного отряда Украины.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник российские средства ПВО сбили за ночь почти 400 дронов ВСУ над регионами РФ.