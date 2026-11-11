Москва11 нояВести.Российские военнослужащие освободили населенные пункты Шиловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Воскресенка в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что населенные пункты перешли под контроль ВС РФ благодаря действиям подразделений группировок войск "Центр" и "Восток".
Освободили населенный пункт Шиловка Донецкой Народной Республики. … Освободили населенный пункт Воскресенка Запорожской областиговорится в сообщении
10 ноября в российском оборонном ведомстве заявили, что бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Никольское в Сумской области.