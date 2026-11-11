Российская армия освободила Шиловку в ДНР и Воскресенку в Запорожской области

ВС РФ освободили Шиловку в ДНР и Воскресенку в Запорожской области Российская армия освободила Шиловку в ДНР и Воскресенку в Запорожской области

Москва11 ноя Вести.Российские военнослужащие освободили населенные пункты Шиловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Воскресенка в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что населенные пункты перешли под контроль ВС РФ благодаря действиям подразделений группировок войск "Центр" и "Восток".

Освободили населенный пункт Шиловка Донецкой Народной Республики. … Освободили населенный пункт Воскресенка Запорожской области говорится в сообщении

10 ноября в российском оборонном ведомстве заявили, что бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Никольское в Сумской области.