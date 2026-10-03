Москва3 окт Вести.Российские бойцы предотвратили попытку Вооруженных сил Украины прорвать окружение "Волчанского котла" в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Уточняется, что противник задействовал две боевые бронированные машины "Казак": одна была уничтожена дроном, вторая подорвалась на мине.

Противник предпринял попытку прорыва кольца окружения с внешней стороны говорится в сообщении

Выжившие украинские боевики, как отмечается, разбежались по лесополосе и были уничтожены комплексным огневым поражением.

Ранее стало известно, что ВС РФ продолжают сжимать кольцо вокруг боевиков ВСУ, попавших в "Волчанский котел". Многие из них бросают на позициях технику и пытаются уйти из окружения лесами.