В Харьковской области уничтожен командир ВСУ при попытке прорыва окружения

Командир танковой роты ВСУ ликвидирован при попытке прорыва волчанского котла В Харьковской области уничтожен командир ВСУ при попытке прорыва окружения

Москва5 окт Вести.В Харьковской области командир танковой роты Вооруженных сил Украины ликвидирован при попытке прорыва волчанского котла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Российские штурмовые подразделения продолжают охватывать очаги сопротивления украинских войск внутри кольца окружения, отметил собеседник агентства.

При попытке прорыва кольца окружения на северо-востоке Харьковской области ликвидирован командир танковой роты 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ капитан Шемчук заявили в силовых структурах

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ предотвратили попытку ВСУ прорвать окружение волчанского котла.