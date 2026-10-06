ВС РФ предотвратили попытку ВСУ вырваться из котла в Харьковской области РИА Новости: ВСУ потеряли более половины штурмовой группы в районе Курганного

Москва6 окт Вести.Вооруженные силы Украины лишились более половины штурмовой группы в районе населенного пункта Курганное в Харьковской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель силовых структур.

По словам собеседника агентства, украинские штурмовики предприняли безрезультативную попытку прорыва кольца окружения в районе Курганного.

В результате комплексного огневого поражения более половины... группы врага уничтожено добавил он

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска сжимают кольцо окружения подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Как уточнялось, в кольце окружения ВС РФ ведут бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково.