ВС РФ сжимают кольцо окружения ВСУ в Харьковской области МО: ВС РФ сжимают кольцо окружения подразделений ВСУ в Харьковской области

Москва5 окт Вести.Вооруженные силы России сжимают кольцо окружения подразделений украинских войск на северо-востоке Харьковской области. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

Подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля говорится в сводке

По информации ведомства, в кольце окружения российская армия ведет бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково.

Кроме того, как рассказали в Минобороны, ВС РФ завершили зачистку малого кольца окружения в районе севернее населенного пункта Рубленое.

Потери окруженных подразделений Вооруженных сил Украины в течение суток составили более 35 военнослужащих.

Ранее ВС России нанесли удар по электрической подстанции Кочеток также в Харьковской области.