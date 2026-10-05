Москва5 октВести.Вооруженные силы России сжимают кольцо окружения подразделений украинских войск на северо-востоке Харьковской области. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
Подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроляговорится в сводке
По информации ведомства, в кольце окружения российская армия ведет бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково.
Кроме того, как рассказали в Минобороны, ВС РФ завершили зачистку малого кольца окружения в районе севернее населенного пункта Рубленое.
Потери окруженных подразделений Вооруженных сил Украины в течение суток составили более 35 военнослужащих.
Ранее ВС России нанесли удар по электрической подстанции Кочеток также в Харьковской области.