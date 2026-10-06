МО РФ: ВС РФ ведут бои в кольце окружения в Харьковской области

ВС РФ ведут бои в кольце окружения в Харьковской области МО РФ: ВС РФ ведут бои в кольце окружения в Харьковской области

Москва6 окт Вести.Бойцы группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, в кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка, Николаевка и Резниково Харьковской области.

Российские военные уничтожают формирования противника в районах населенных пунктов Купино и Черное Харьковской области.

В ведомстве отметили, что с целью расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за установление контроля над населенными пунктами Аннополье, Котовка и Приколотное Харьковской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские бойцы пресекли попытку ВСУ деблокировать окруженные украинские подразделения севернее Курганного в Харьковской области.