Москва5 октВести.Группировка войск "Север" ВС РФ ведет боевые действия в районах населенных пунктов Приколотное, Котовка и Аннополье в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, для расширения внешней зоны контроля группировка "Север" сжимает кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области.
В ходе расширения внешней зоны контроля ведутся боевые действия в районах населенных пунктов Приколотное, Котовка и Аннополье в Харьковской областиговорится в ежедневной сводке
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области.