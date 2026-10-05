МО: ВС РФ ведут бои за Приколотное, Котовку и Аннополье в Харьковской области

"Север" ведет бои за Приколотное, Котовку и Аннополье в Харьковской области МО: ВС РФ ведут бои за Приколотное, Котовку и Аннополье в Харьковской области

Москва5 окт Вести.Группировка войск "Север" ВС РФ ведет боевые действия в районах населенных пунктов Приколотное, Котовка и Аннополье в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, для расширения внешней зоны контроля группировка "Север" сжимает кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области.

В ходе расширения внешней зоны контроля ведутся боевые действия в районах населенных пунктов Приколотное, Котовка и Аннополье в Харьковской области говорится в ежедневной сводке

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области.