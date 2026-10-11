Москва11 октВести.Бойцы группировки российских войск "Север" сжимают кольцо окружения в Харьковской области, ведутся бои за освобождение четырех населенных пунктов. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.
За прошедшие сутки потери противника в кольце окружения составили более 65 боевиков, а также два наземных робототехнических комплекса, отметили в МО.
Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черное Харьковской областисообщили там
Российские военные расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области, продолжая вести бои за овладение населенными пунктами Приколотное, Котовка и Гогино, добавили в ведомстве.