Российские военные сжимают кольцо окружения в Харьковской области Минобороны: ВС РФ сжимают кольцо окружения в Харьковской области

Москва11 окт Вести.Бойцы группировки российских войск "Север" сжимают кольцо окружения в Харьковской области, ведутся бои за освобождение четырех населенных пунктов. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.

За прошедшие сутки потери противника в кольце окружения составили более 65 боевиков, а также два наземных робототехнических комплекса, отметили в МО.

Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черное Харьковской области сообщили там

Российские военные расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области, продолжая вести бои за овладение населенными пунктами Приколотное, Котовка и Гогино, добавили в ведомстве.