Минобороны: бойцы "Севера" ведут бои в кольце окружения в Харьковской области

В Минобороны сообщили о сжатии кольца окружения ВСУ в Харьковской области Минобороны: бойцы "Севера" ведут бои в кольце окружения в Харьковской области

Москва8 окт Вести.Подразделения "Северной" группировки войск продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области и вести бои за населенные пункты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие сражаются за Николаевку, Варваровку, Лукашово, Резниково, Лобановку и Нефедовку.

Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что, за прошедшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе окружения составили до 40 военнослужащих. Также украинская сторона потеряла орудие полевой артиллерии.

Кроме того, стало известно, что в ходе расширения внешней хоны контроля ВС РФ удалось освободить населенный пункт Аннополье.