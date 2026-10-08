Москва8 октВести.Подразделения "Северной" группировки войск продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области и вести бои за населенные пункты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Военнослужащие сражаются за Николаевку, Варваровку, Лукашово, Резниково, Лобановку и Нефедовку.
Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроляговорится в сообщении
В ведомстве отметили, что, за прошедшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе окружения составили до 40 военнослужащих. Также украинская сторона потеряла орудие полевой артиллерии.
Кроме того, стало известно, что в ходе расширения внешней хоны контроля ВС РФ удалось освободить населенный пункт Аннополье.