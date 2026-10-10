Минобороны: ВС РФ ведут бои за пять населенных пунктов в Харьковской области

В Харьковской области идут бои за пять населенных пунктов, сообщили в МО РФ Минобороны: ВС РФ ведут бои за пять населенных пунктов в Харьковской области

Москва10 окт Вести.Российские подразделения "Северной" группировки войск ведут бои за освобождение пяти населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военнослужащие сжимают кольцо окружения украинских подразделений и расширяют внешнюю зону контроля, отметили в ведомстве.

Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Черное Харьковской области говорится в сводке Минобороны

По данным МО РФ, за сутки ВСУ потеряли в районе окружения три наземных робототехнических комплекса, а также до 45 боевиков.

Военным ВС РФ удалось взять под контроль в Харьковской области населенные пункты Лукашово и Лобановка.