Москва10 октВести.Российские подразделения "Северной" группировки войск ведут бои за освобождение пяти населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российские военнослужащие сжимают кольцо окружения украинских подразделений и расширяют внешнюю зону контроля, отметили в ведомстве.
Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Черное Харьковской областиговорится в сводке Минобороны
По данным МО РФ, за сутки ВСУ потеряли в районе окружения три наземных робототехнических комплекса, а также до 45 боевиков.
Военным ВС РФ удалось взять под контроль в Харьковской области населенные пункты Лукашово и Лобановка.