МО РФ: идут бои за 5 населенных пунктов в кольце окружения в Харьковской области

Военные РФ ведут бои в кольце окружения в Харьковской области МО РФ: идут бои за 5 населенных пунктов в кольце окружения в Харьковской области

Москва7 окт Вести.Подразделения российской группировки войск "Север" ведут бои за освобождение пяти населенных пунктов в кольце окружения в Харьковской области, сообщает Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.

Уточняется, что речь идет о населенных пунктах Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Лобановка.

Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля отметили в военном ведомстве

Потери Вооруженных сил Украины за минувшие сутки в кольце окружения составили до 30 боевиков.

Кроме того, сообщили в МО РФ, российские военные продолжают вести активные бои за населенные пункты Аннополье, Приколотное и Котовка при расширении внешней зоны контроля в Харьковской области.