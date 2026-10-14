Минобороны РФ: российские войска ведут бои за пять сел в Харьковской области

ВС РФ расширяют зону контроля в Харьковской области Минобороны РФ: российские войска ведут бои за пять сел в Харьковской области

Москва14 окт Вести.В Харьковской области российские войска ведут бои за пять населенных пунктов. Об этом сообщило в среду Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе боев за Николаевку и Варваровку ВС РФ взяли противника в кольцо. Окруженная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла за сутки до 40 боевиков.

В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за Приколотное, Котовку и Гогино добавили в министерстве

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады, штурмового полка и погранотряда ВСУ в районах населенных пунктов Курганное, Федоровка, Малый Бурлук и Хатнее.