Российская армия нанесла удар по электроподстанции в Харьковской области Минобороны: ВС РФ поразили электроподстанцию Кочеток в Харьковской области

Москва5 окт Вести.Вооруженные силы России нанесли удар по электроподстанции Кочеток в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Объект энергетической инфраструктуры ВСУ был поражен в результате ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) вечером накануне и в ночь на 5 октября.

В ведомстве отметили, что российская армия продолжает наносить удары с помощью БПЛА по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, которые используются в интересах противника.

Ранее авиация ВКС России ударила по пункту временной дислокации ВСУ в селе Крутояровка Днепропетровской области. Были применены ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции.