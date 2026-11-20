ВС РФ поразили в Харьковской области ТЭЦ, работавшую на украинский ВПК

В Харьковской области поражена теплоэлектроцентраль Слобожанская ВС РФ поразили в Харьковской области ТЭЦ, работавшую на украинский ВПК

Москва20 ноя Вести.Вооруженные силы России нанесли удар по теплоэлектроцентрали в Харьковской области – ТЭЦ обеспечивала работу военных предприятий Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, днем 20 ноября российские войска с применением беспилотных летательных аппаратов нанесли удары в том числе по объектам энергетики, задействованным в интересах украинской армии.

В результате ударов поражена теплоэлектроцентраль Слобожанская в Харьковской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины говорится в сообщении

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ ударили в Одесской области по автожелезнодорожному мосту "Затока", который использовался для транзитных перевозок военных грузов вооруженных сил Украины.