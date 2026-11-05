Армия России нанесла удар по логистическому терминалу в Харьковской области ВС РФ поразили логистический терминал "Новая почта" в Харьковской области

Москва5 ноя Вести.Вооруженные силы России поразили логистический терминал "Новая почта" в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, в течение минувшей ночи российские войска продолжили с применением беспилотных летательных аппаратов наносить удары в том числе по логистическим центрам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины.

В результате ударов в Харьковской области в населенном пункте Новый Коротыч поражен логистический терминал "Новая почта" говорится в публикации

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ нанесли удары по объектам энергетического комплекса Украины в Киевской, а также Житомирской областях.