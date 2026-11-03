Москва3 нояВести.Российские войска нанесли удар беспилотниками по логистическому центру компании "Новая почта" в городе Бердичеве Житомирской области Украины. Об этом сообщило Минобороны России.
В ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжают ликвидировать логистические центры и морские суда, которые доставляют грузы ВСУ.
Сегодня днем в результате удара поражен логистический центр "Новая почта" в городе Бердичеве Житомирской областиговорится в сообщении
Уточняется, что объект использовался для хранения и распределения военных грузов, поступавших из западных стран.
Ранее во вторник Минобороны отчиталось об ударах по четырем тепловым электростанциям и двум электроподстанциям на Украине. Энергетические объекты обеспечивали работу предприятий украинской военной промышленности.