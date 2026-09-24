ВС РФ ударили по логистическому центру в Одессе и складу БПЛА Минобороны РФ заявило о поражении логистического центра в Одессе

Москва24 сен Вести.Российские военные днем в четверг нанесли удары беспилотниками по логистическим и складским объектам, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, были поражены логистический центр в Одессе, где хранились и распределялись военные грузы, поступающие на Украину из европейских стран, а также склад беспилотников в населенном пункте Новые Беляры в Одесской области.

Ранее в ведомстве сообщили об ударах по местам хранения украинских беспилотников большой и средней дальности и комплектующих к ним, складам боеприпасов и горючего, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 140 районах.