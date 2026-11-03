ВС РФ поразили 4 тепловые электростанции и 2 электроподстанции на Украине

Минобороны России отчиталось о пораженных в течение ночи целях на Украине ВС РФ поразили 4 тепловые электростанции и 2 электроподстанции на Украине

Москва3 ноя Вести.Вооруженные силы России поразили 4 тепловые электростанции и 2 электроподстанции в трех областях Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, в течение ночи российские войска с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования, а также беспилотных летательных аппаратов нанесли массированный удар в том числе по объектам украинского энергетического комплекса, которые обеспечивают электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.

В Винницкой области поражена тепловая электростанция Ладыжинская мощностью 1800 МВт говорится в публикации

Кроме того, в Днепропетровской области поражены ТЭС Криворожская мощностью 2800 МВт и ТЭС Приднепровская мощностью 1765 МВт.

В Харьковской области ВС РФ ударили по ТЭС Харьковская мощностью 86 МВт, электроподстанции Змиевская мощностью 330 кВ и электроподстанции Лосево мощностью 330 кВ.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что операторы дронов РФ поразили четыре украинских локомотива в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.