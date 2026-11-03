Российские "Герани" уничтожили четыре локомотива в трех областях Украины

Российские "Герани" поразили четыре локомотива на Украине Российские "Герани" уничтожили четыре локомотива в трех областях Украины

Москва3 ноя Вести.Российские операторы дронов поразили четыре локомотива в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. При атаке использовались беспилотники "Герань", сообщает Минобороны РФ.

Минобороны опубликовало кадры поражения четырех локомотивов специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань" в районах города Сумы (два локомотива), населенного пункта Комсомольское Харьковской области (один локомотив) и города Днепропетровск (один локомотив) сообщили в российском оборонном ведомстве

Ранее украинский министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что в стране наблюдается острый дефицит локомотивов.