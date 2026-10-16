Москва16 октВести.Российские войска при помощи беспилотников "Герань" нанесли удар по складам дронов и ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что атакованные объекты расположены в районе населенных пунктов Запорожье, а также Эсхар и Морозовка в Харьковской области.
Минобороны опубликовало кадры поражения трех складов БПЛА и одного РАВ ВСУ в районе населенных пунктов Запорожье, Эсхар и Морозовка Харьковской области специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань"говорится в заявлении
Ранее ВС РФ ударили "Геранями" по производственным зданиям завода "КСМ Протек" рядом с Киевом и подстанции в районе Вышгорода.