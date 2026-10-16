ВС РФ ударили по складам дронов и артиллерии ВСУ в Запорожье и под Харьковом

ВС РФ атаковали "Геранями" склады дронов и ракетного вооружения ВСУ ВС РФ ударили по складам дронов и артиллерии ВСУ в Запорожье и под Харьковом

Москва16 окт Вести.Российские войска при помощи беспилотников "Герань" нанесли удар по складам дронов и ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что атакованные объекты расположены в районе населенных пунктов Запорожье, а также Эсхар и Морозовка в Харьковской области.

Минобороны опубликовало кадры поражения трех складов БПЛА и одного РАВ ВСУ в районе населенных пунктов Запорожье, Эсхар и Морозовка Харьковской области специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань" говорится в заявлении

Ранее ВС РФ ударили "Геранями" по производственным зданиям завода "КСМ Протек" рядом с Киевом и подстанции в районе Вышгорода.