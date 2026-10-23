Москва23 октВести.Российские военные нанесли удар по двум локомотивам в районе города Харьков, сообщило Минобороны РФ.
Цели были атакованы с помощью беспилотников "Герань".
Нанесен удар с применением БПЛА "Герань" по двум локомотивам в районе г. Харьков. Объективным контролем зафиксировано успешное поражение целейговорится в сообщении
Ранее Минобороны РФ сообщило, что армия России поразила с 16 по 23 октября 15 судов, которые везли грузы для нужд Вооруженных сил Украины. Также ВС РФ нанесли массированные и групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, объектам энергетики и транспорта ВСУ.