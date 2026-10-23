ВС РФ поразили два локомотива в районе Харькова

Армия России ударила по локомотивам в районе Харькова ВС РФ поразили два локомотива в районе Харькова

Москва23 окт Вести.Российские военные нанесли удар по двум локомотивам в районе города Харьков, сообщило Минобороны РФ.

Цели были атакованы с помощью беспилотников "Герань".

Нанесен удар с применением БПЛА "Герань" по двум локомотивам в районе г. Харьков. Объективным контролем зафиксировано успешное поражение целей говорится в сообщении

Ранее Минобороны РФ сообщило, что армия России поразила с 16 по 23 октября 15 судов, которые везли грузы для нужд Вооруженных сил Украины. Также ВС РФ нанесли массированные и групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, объектам энергетики и транспорта ВСУ.