Москва12 октВести.Российские военные поразили беспилотниками "Герань" локомотивы, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), в районах Одессы, Кривого Рога и Пятихатки в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.
"Герани" поразили используемые в интересах ВСУ четыре локомотива в районах населенных пунктов Одесса, Кривой Рог и Пятихатки в Днепропетровской областиговорится в сообщении ведомства
Ранее министерство обороны РФ сообщало, что российские военнослужащие в ночь на 12 октября поразили сухогруз на подходе морем, который доставлял в порт Одесса военные грузы.