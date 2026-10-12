Армия России ударила по локомотивам ВСУ в Одесской и Днепропетровской областях

ВС РФ поразили "Геранями" локомотивы ВСУ в Одесской и Днепропетровской областях Армия России ударила по локомотивам ВСУ в Одесской и Днепропетровской областях

Москва12 окт Вести.Российские военные поразили беспилотниками "Герань" локомотивы, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), в районах Одессы, Кривого Рога и Пятихатки в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.

"Герани" поразили используемые в интересах ВСУ четыре локомотива в районах населенных пунктов Одесса, Кривой Рог и Пятихатки в Днепропетровской области говорится в сообщении ведомства

Ранее министерство обороны РФ сообщало, что российские военнослужащие в ночь на 12 октября поразили сухогруз на подходе морем, который доставлял в порт Одесса военные грузы.