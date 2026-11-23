Москва23 нояВести.Российские военнослужащие поразили локомотив в Харьковской области, который перевозил составы с грузами для нужд Вооруженных сил Украины, а также судно в Черном море рядом с Одессой, тоже доставлявшее грузы военного значения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Цели были поражены российскими беспилотниками.
Харьковской области в районе города Мерефа поражен железнодорожный локомотив, задействованный в интересах перевозки вооружения и военной техникиговорится в сообщении
Сухогруз был атакован восточнее Одессы.
в акватории Черного моря восточнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУотметили в ведомстве
Ранее 23 ноября Минобороны отчиталось о ликвидации пусковой установки ракетного комплекса "Нептун" на Украине.