Российские военные ударили по локомотиву под Харьковом и сухогрузу у Одессы

ВС РФ поразили локомотив ВСУ в Харьковской области и сухогруз под Одессой Российские военные ударили по локомотиву под Харьковом и сухогрузу у Одессы

Москва23 ноя Вести.Российские военнослужащие поразили локомотив в Харьковской области, который перевозил составы с грузами для нужд Вооруженных сил Украины, а также судно в Черном море рядом с Одессой, тоже доставлявшее грузы военного значения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Цели были поражены российскими беспилотниками.

Харьковской области в районе города Мерефа поражен железнодорожный локомотив, задействованный в интересах перевозки вооружения и военной техники говорится в сообщении

Сухогруз был атакован восточнее Одессы.

в акватории Черного моря восточнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ отметили в ведомстве

Ранее 23 ноября Минобороны отчиталось о ликвидации пусковой установки ракетного комплекса "Нептун" на Украине.