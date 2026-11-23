Минобороны заявило об ударе по пусковой установке ракетного комплекса "Нептун" ВС РФ вывели из строя установку украинского берегового комплекса "Нептун"

Москва23 ноя Вести.Российские войска в минувшие сутки уничтожили пусковую установку берегового ракетного комплекса "Нептун" и нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уничтожена пусковая установка берегового ракетного комплекса "Нептун" говорится в сообщении оборонного ведомства

Также поражены места производства и хранения беспилотников, площадки их запуска и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

По информации Минобороны РФ, всего цели были поражены в 144 районах.

Утром российское военное ведомство информировало, что ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и РЛС на Украине.