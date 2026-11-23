Москва23 нояВести.Российские войска в минувшие сутки уничтожили пусковую установку берегового ракетного комплекса "Нептун" и нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Уничтожена пусковая установка берегового ракетного комплекса "Нептун"говорится в сообщении оборонного ведомства
Также поражены места производства и хранения беспилотников, площадки их запуска и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
По информации Минобороны РФ, всего цели были поражены в 144 районах.
Утром российское военное ведомство информировало, что ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и РЛС на Украине.