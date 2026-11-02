ВС РФ поразили хранилища ракетных комплексов "Нептун" под Одессой Минобороны: ВС РФ поразили хранилища ракетных комплексов "Нептун" в районе Тузлы

Москва2 ноя Вести.Российские военные нанесли удар по месту укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары с помощью беспилотников по объектам портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, а также по морским судам, задействованным в перевозке военных грузов.

В результате ударов поражено место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" в районе населенного пункта Тузлы Одесской области говорится в сообщении

Кроме того, в Черном море был поражен сухогруз, добавили в МО РФ.

Ранее российские военнослужащие подбили судно, использовавшееся для доставки грузов военного назначения ВСУ.