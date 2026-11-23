Минобороны: ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и РЛС на Украине

ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и РЛС на Украине Минобороны: ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и РЛС на Украине

Москва23 ноя Вести.Российские военнослужащие нанесли удары по военным аэродромам и радиолокационным станциям слежения за воздушной обстановкой (РЛС) на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также места производства и хранения беспилотников, наземных робототехнических комплексов и склады боеприпасов.

Кроме того, удары нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

В Минобороны уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск.

Всего поражение нанесено целям в 142 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на понедельник, 23 ноября, российские войска поразили электроподстанцию 330 кВ в Днепропетровске, обеспечивающую работу предприятий военной промышленности Украины, в порту Измаил Одесской области объекты портовой инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества для ВСУ, и сухогруз на переходе морем юго-западнее Одессы, доставлявший грузы военного назначения.