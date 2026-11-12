Российская армия ударила по военным аэродромам на Украине ВС России нанесли удары по военным аэродромам Украины

Москва12 ноя Вести.Российская армия нанесла серию ударов по военным аэродромам и пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 154 районах страны. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военных аэродромов и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах говорится в заявлении

Ранее ведомство отчиталось о нанесении российскими войсками ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики, которые работали в интересах ВСУ.