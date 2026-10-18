МО РФ: на Украине нанесены удары по портам, логистическому центру и сухогрузу

ВС РФ нанесли очередные удары по портам Украины и судам с грузами для ВСУ МО РФ: на Украине нанесены удары по портам, логистическому центру и сухогрузу

Москва18 окт Вести.Российские военнослужащие нанесли удары по украинским портам, логистическим центрам, а также по судну, задействованному в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что групповой удар нанесен беспилотными летательными аппаратами.

В 30 км восточнее порта Одесса при переходе морем поражено морское судно типа сухогруз, перевозившее грузы военного и двойного назначения отмечается в сообщении

Кроме того, поражен логистический центр "Новая почта" в городе Ровно, на территории которого хранились и распределялись грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для беспилотников большой и средней дальности.

17 октября сообщалось, что российские войска поразили в 40 км южнее порта Одесса при переходе морем сухогруз, перевозивший грузы военного и двойного назначения.