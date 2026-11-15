08:39 15 ноября 2026 08:48 15.11.2026Сергей КузнецовСиловые структурыВС РФ нанесли удары по объектам энергетики, ж/д инфраструктуре и портам ВСУВС РФ нанесли удары по объектам энергетики, ж/д инфраструктуре и портам ВСУСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква15 нояВести.Об этом сообщает Министерство обороны России.Читайте такжеВС РФ ночью ударили по логистическим центрам и объектам энергетики на Украине08:14 26 октВС РФ нанесли очередные удары по портам Украины и судам с грузами для ВСУ09:02 18 октРС РФ атаковали порты, логистический центр и транспортную инфраструктуру ВСУ09:01 19 сенВС РФ нанесли удар по объектам ОПК и логическим центрам на Украине09:29 9 сенРоссийская армия поразила объекты ОПК в Киеве и Киевской области08:00 8 сенВС РФ нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины12:16 31 авгВС РФ нанесли удары по военному аэродрому и объектам ВПК на Украине12:21 22 авгАрмия РФ поразила склады ВСУ и резервуары с ГСМ в портах Черноморска и Южного08:01 22 авгСиловые структурыНовости МинобороныСВО / спецоперация15.11.2026