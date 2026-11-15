08:39 15 ноября 2026 Сергей Кузнецов Силовые структуры

ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики, ж/д инфраструктуре и портам ВСУ ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики, ж/д инфраструктуре и портам ВСУ