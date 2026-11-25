08:12 25 ноября 2026Татьяна РутковскаяСиловые структурыВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры на Украине и морским судамВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры на Украине и морским судамСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква25 нояВести.Об этом сообщило Минобороны РФ.Читайте такжеВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и РЛС на Украине11:58 23 нояВС РФ ударили по украинским объектам энергетики и логистики, по портам и судам08:19 23 нояРоссийская армия нанесла очередной болезненный удар по объектам ВСУ на Украине08:39 15 нояВС РФ нанесли очередные удары по портам Украины и судам с грузами для ВСУ09:02 18 октВС РФ нанесли удар по объектам ОПК и логическим центрам на Украине09:29 9 сенВС РФ нанесли удар по логистическим центрам Украины12:10 2 сенВС РФ нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины12:16 31 авгВС РФ нанесли удары по военному аэродрому и объектам ВПК на Украине12:21 22 авгСиловые структурыНовости Минобороны25.11.2026