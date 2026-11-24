Российские военные атаковали три электроподстанции, работавшие на ВПК Украины ВС РФ поразили три электроподстанции, обеспечивавшие предприятия ВПК Украины

Москва24 ноя Вести.Российские войска атаковали днем 24 ноября три электроподстанции на территории Украины, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар был нанесен российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

В результате ударов поражены: три электроподстанции 110 кВ в городе Винница, населенных пунктах Оболонье Черниговской области и Ракитное Ровенской области, обеспечивающие работу предприятий военной промышленности Украины говорится в сообщении

Также в ведомстве отчитались о продолжении нанесения ударов по морским судам, которые доставляют в украинские порты грузы военного значения.

В акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ отмечается в заявлении

Ранее 24 ноября Минобороны отчиталось о новых ударах по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), военным аэродромам, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 143 районах страны.