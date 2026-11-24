Москва24 нояВести.Российские войска атаковали днем 24 ноября три электроподстанции на территории Украины, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удар был нанесен российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
В результате ударов поражены: три электроподстанции 110 кВ в городе Винница, населенных пунктах Оболонье Черниговской области и Ракитное Ровенской области, обеспечивающие работу предприятий военной промышленности Украиныговорится в сообщении
Также в ведомстве отчитались о продолжении нанесения ударов по морским судам, которые доставляют в украинские порты грузы военного значения.
В акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУотмечается в заявлении
Ранее 24 ноября Минобороны отчиталось о новых ударах по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), военным аэродромам, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 143 районах страны.