Москва17 нояВести.Вооруженные силы России нанесли удары по электроподстанциям в трех областях Украины, сообщило Минобороны РФ в мессенджере MAX.
В ведомстве подчеркнули, что эти объекты использовались для обеспечения работы предприятий ВПК и логистических центров в интересах Вооруженных сил Украины.
В результате удара поражены… три электроподстанции ПС-330 в городах Ровно и Грабов Ровенской области, Каменское Днепропетровской области, а также электроподстанция ПС-110 в городе Черновцы Черновицкой областиговорится в сообщении
Ранее российские военные поразили в Ровенской области Украины электроподстанцию, которая обеспечивала логистику ВСУ.