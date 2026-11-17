ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики в трех областях Украины

Российские военные поразили электроподстанции в трех регионах Украины ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики в трех областях Украины

Москва17 ноя Вести.Вооруженные силы России нанесли удары по электроподстанциям в трех областях Украины, сообщило Минобороны РФ в мессенджере MAX.

В ведомстве подчеркнули, что эти объекты использовались для обеспечения работы предприятий ВПК и логистических центров в интересах Вооруженных сил Украины.

В результате удара поражены… три электроподстанции ПС-330 в городах Ровно и Грабов Ровенской области, Каменское Днепропетровской области, а также электроподстанция ПС-110 в городе Черновцы Черновицкой области говорится в сообщении

Ранее российские военные поразили в Ровенской области Украины электроподстанцию, которая обеспечивала логистику ВСУ.