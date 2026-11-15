Москва15 ноя Вести.Российские военные поразили электроподстанцию в Ровенской области, которая обеспечивала энергией логистические центры с имуществом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Удар был нанесен российскими беспилотниками.

[Поражена] электроподстанция в населенном пункте Великие Межиричи Ровенской области, обеспечивающая функционирование логистических центров, используемых ВСУ для хранения военного имущества говорится с тексте сообщения

В Минобороны отметили, что бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) продолжили в ночь на 15 ноября наносить удары по энергетической и логистической инфраструктуре, которая работает в интересах ВСУ.